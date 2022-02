Gazzetta - Con Koulibaly il Napoli fa quasi un punto in più a partita

Tutta l'importanza di Kalidou Koulibaly. In campo, nello spogliatoio e nei numeri. Il Napoli fa quasi un punto in più a partita quando il difensore senegalese è in campo, secondo i calcoli de La Gazzetta dello Sport: "Nelle 14 partite di campionato con il 30enne senegalese il Napoli ha vinto undici volte con una media punti di 2,5 e di 0,6 per i gol subiti. Nelle 10 giornate senza Koulibaly (out anche col Verona, per squalifica) sono arrivati cinque successi con una media punti di 1,7 e di 0,8 per le reti al passivo. Dopo alcuni disagi iniziali la difesa azzurra si è rinsaldata anche senza il suo leader".