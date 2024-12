Gazzetta - Conte e il messaggio a Kvara: dovrà lavorare il doppio per tornare titolare

"Oggi è un titolare. E questo è un messaggio per tutti: chi sta meglio gioca". Si è espresso così ieri Antonio Conte su David Neres ieri dopo il successo contro l'Udinese. E proprio su queste parole si è soffermata l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui si tratta di un messaggio per Khvicha Kvaratskhelia:

"Un messaggio per tutti ed in particolar modo per uno. Che ieri non c'era, che a Genova forse non ci sarà. Kvaratskhelia adesso dovrà andare al doppio per riottenere il suo posto, nonostante sia ancora il volto e il simbolo del Napoli. E qui non c'entra il rinnovo in ballo, è una questione puramente tecnica".