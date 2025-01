Gazzetta - Conte si aspetta un segnale da ADL: per lo Scudetto serve sforzo sul mercato

Il Napoli vince in casa della Fiorentina, convince dal punto di vista del gioco e manda un messaggio ad Inter e Atalanta nella corsa-Scudetto. Ma servirà il mercato per competere, secondo La Gazzetta dello Sport: "Quattro tiri e tre gol, si può dire che il Napoli sia stato cinico ma anche questo dato deve far preoccupare Inter e Atalanta. Finora Conte aveva avuto qualche problema quasi solo negli scontri diretti, ma le sconfitte con Atalanta e Lazio non hanno lasciato tracce significative nel gruppo azzurro.

Anzi, qualcosa hanno lasciato: insegnamenti preziosi che i giocatori hanno saputo metabolizzare. Adesso Conte si aspetta un segnale dalla società: con Spinazzola ala e Juan Jesus titolare si può vincere ogni tanto, ma per lottare per lo scudetto serve uno sforzo. Sembra proprio che ne valga la pena".