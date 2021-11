Gazzetta - Corregge gli errori in campo e vince in rimonta: il Napoli è una grande

Il Napoli di Spalletti è stato capace di trasformarsi in una grande squadra anche caratterialmente, è l'analisi di quest'oggi della Gazzetta dello Sport che sottolinea la la capacità di correggere sempre gli errori in corsa e arrivare comunque al risultato, come giovedì a Varsavia ribaltando il risultato nonostante le assenze di big come Osimhen ed Insigne E proprio i secondi tempi "sono il tallone d’Achille del Verona che ha perso 10 punti da situazione di vantaggio, subendo 16 reti. Una di queste situazioni proprio in Campania, con la Salernitana che ha rimontato da 0-2 a 2-2".