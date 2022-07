Gazzetta - De Laurentiis vuole chiudere in tempi brevi per Raspadori

Raspadori può giocare alle spalle di Osimhen o eventualmente anche sostituirlo in caso di indisponibilità del nigeriano

Il cast del nuovo film del Napoli sembrava quasi al completo, ma Aurelio De Laurentiis ha deciso di scritturare un attore protagonista di grande qualità: Giacomo Raspadori. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'interesse del club per l'attaccante del Sassuolo.

"Il presidente ha telefonato a Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, per sondare la disponibilità del club a privarsi del suo attaccante. Dopo aver chiuso definitivamente l’era Mertens, il Napoli ha individuato il nuovo obiettivo per l’attacco. E ha l’intenzione di chiudere in tempi brevi. Raspadori può giocare alle spalle di Osimhen o eventualmente anche sostituirlo in caso di indisponibilità del nigeriano, perché Giacomo nasce centravanti e ha conservato una grande cattiveria in area, oltre alla nota facilità di tiro sia di destro sia di sinistro".