Gazzetta - Demme in rimonta su Fabian: garantisce più dinamismo e fase difensiva

In mezzo appare sempre più importante e indispensabile la presenza di Diego Demme, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che garantisce dinamismo e quel filtro che ultimamente è mancato anche perché Fabian non appare al top della forma. Non a caso Gattuso si porterà dietro il dubbio su chi schierare contro la Fiorentina: il muro Bakayoko-Demme, oppure la fantasia dello spagnolo perdendo qualcosa in non possesso.