Gazzetta: "Distacco abissale dal Milan, scudetto è già un miraggio"

Duro bilancio sulla Gazzetta dello Sport in edicola sul momento del Napoli. La rosea scrive di una squadra incapace di affrontare al meglio gli scontri diretti e che ormai è già in ritardo nella corsa ai primi posti.

"Il distacco dal Milan è già abissale, 30 punti per i rossoneri, 23 per il Napoli, mentre l’Inter è seconda a 30, la Juve terza a 27 e la Roma chiude la zona Champions a quota 24. Gattuso e i suoi sono fuori dall’Europa che conta, dunque, che resta il primo obiettivo stagionale. Lo scudetto sembra l’ennesimo miraggio dopo appena 13 giornate , De Laurentiis e Giuntoli hanno preteso il ritiro fino a domani sera. L’ambiente è perplesso e deluso, la gara col Torino richiede un’inversione di tendenza, diversamente si metterebbe in discussione l’intero progetto tecnico".