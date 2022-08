Gazzetta - Doppio asse col PSG: sul piatto Fabiàn e Keylor Navas

Così, per adesso, si andrà avanti con Meret (scontento) e Sirigu, l’idea di inizio estate che finalmente ha preso forma.

Doppio asse col Psg: sul piatto Fabiàn e Keylor Navas. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla dei contatti fissi del Napoli e Psg per le questioni che riguardano il portiere e il centrocampista.

Per il prestito di Kepa mancano dettagli significativi e così Navas è tornato d’attualità anche perché con il Psg si avanza nella trattativa per Fabian Ruiz. Il Napoli chiede 30 milioni, i francesi avvicinano quota 25 e potrebbero raggiungerla proprio “scontando” qualcosa sulla parte di ingaggio che dovrebbero versare a Navas. Le due trattative potrebbero però anche procedere separatamente, ma a quel punto servirebbe davvero uno sforzo importante da parte del Napoli per Navas visto l’ingaggio mostruoso che percepisce attualmente. Così, per adesso, si andrà avanti con Meret (scontento) e Sirigu, l’idea di inizio estate che finalmente ha preso forma.