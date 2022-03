Gazzetta - Doppio rientro col Verona e Fabian in panchina: le ultime di formazione

Per domenica a Verona Anguissa e Lozano sono candidati al ritorno da titolari

© foto di ALBERTO LINGRIA

Sono rientrati in coda alla gara contro il Milan dopo aver smaltito i rispettivi infortuni. Per domenica a Verona Anguissa e Lozano sono candidati al ritorno da titolari. Spalletti potrebbe rinfrescare con alcuni cambi la formazione di partenza. A metà campo Anguissa sembra la soluzione per avvicendare Fabian Ruiz, affaticato pure da alcuni fastidi muscolari. E Lozano diventa l’opzione per ricaricare la trequarti. Lavoro personalizzato ieri per Malcuit e Tuanzebe alla ripresa di Castel Volturno. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.