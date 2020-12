Gazzetta - Due ko di fila preoccupano Gattuso: dubbi su validità organico per l'alta classifica

"Servirà una scossa". Scrive così La Gazzetta dello Sport per descrivere l'aspetto emotivo del Napoli in questo periodo dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio: "Lo ha capito, Rino Gattuso, che ha voluto che la squadra andasse in ritiro già da lunedì. Ci sono molte cose che non gli ritornano in questo periodo. Timori supportati dai risultati che non soddisfano nessuno. Le due sconfitte consecutive hanno aperto una voragine nei progetti di alta classifica e, contemporaneamente, hanno aperto ad alcuni interrogativi sulla validità dell’organico