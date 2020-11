Gazzetta e lo sfogo di Gattuso: "Se cose non cambiano posso pure andarmene!"

Toni perentori. La Gazzetta dello Sport racconta di una discussione molto accesa tra Rino Gattuso e i calciatori dopo la sconfitta col Milan: "Se le cose non cambiano io posso pure andarmene!" ha detto al suo gruppo il tecnico secondo la rosea.

Così scrive il quotidiano: "Parole dirette, non precostituite e sincere. Perché qui non si tratta di creare la narrazione del tecnico vincente e grintoso, dell’eroe senza macchia. Però Rino, con i suoi uomini dello staff, è abituato ad analizzare a fondo le situazioni e affrontarle di conseguenza in maniera diretta, senza mediazione diplomatica ma sempre con schiettezza di fronte al gruppo. Perché se un allenatore, che deve essere il leader, non ha il rispetto e la stima dei suoi giocatori allora lavorare diventa complicato, se non impossibile".