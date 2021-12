Gazzetta - EL, oggi i sorteggi: 4 squadre sembrano più forti di Napoli e Lazio

Oggi alle 13 i sorteggi di Europa League, grande curiosità per il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il riepilogo: "Playoff di andata e ritorno ad alto rischio per Lazio e Napoli. Le “seconde” sono virtualmente teste di serie, ma devono vedersela con chi retrocede dalla Champions: Barcellona, Porto, Borussia Dortmund e Siviglia sembrano più forti. Contro Lipsia, Zenit e soprattutto Sheriff il discorso è diverso. Sempre secondo il nuovo regolamento, l’Atalanta non è testa di serie. Ma per i nerazzurri di Gasp, retrocessi dalla Champions, il tabellone è sicuramente più favorevole".