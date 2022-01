Gazzetta - Elmas pupillo di Spalletti: lo utilizza ovunque e c'è un indizio sulla crescita

Elmas è il pupillo dell’allenatore che sin dal primo giorno in ritiro nella Val di Sole, in Trentino, ha apprezzato il dinamismo del ragazzo cresciuto nel Fenerbahce. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che ha aggiunto: "E così lo ha utilizzato un po’ in tutte le posizioni: da mediano a sottopunta, a esterno su entrambe le fasce. Ed Eljif ha risposto con prestazioni convincenti e anche con un discreto bottino di gol, quando gioca più vicino alla porta: 6 reti stagionali, 4 in Europa League e 2 in campionato".