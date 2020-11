Gazzetta - Errori Inter-Parma, stop per Piccinini e Maresca: possono tornare a dicembre

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sulla situazione dell'arbitro Piccinini, reo di aver commesso un errore in Inter-Parma, quando non ha fischiato un calcio di rigore su Perisic: "Caos Var, dopo il caso Giacomelli si ferma anche l'arbitro di Inter-Parma". I vertici arbitrali hanno valutato negativamente la prestazione dell'arbitro e del VAR del match di San Siro di sabato, così, ad una settimana dal caso Giacomelli, si profila uno stop per Marco Piccinini e per Fabio Maresca, al VAR. Complice la pausa per le nazionali i due fischietti potrebbero rientrare a dicembre e non è escluso che lo facciano da un match di Serie B.