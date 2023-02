Gazzetta esalta Lobotka: "Da Pirlo a Modric, tutti i paragoni eccellenti"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Lobotka per la sua super stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Lobotka per la sua super stagione: "Qualcuno lo ha già paragonato a Modric. E comunque a quel tipo di giocatore, vedi ieri Pirlo in Nazionale come nei club (intuizione di Carletto Mazzone), oppure oggi quello che sta diventando Calhanoglu all’Inter. Cioè parliamo di calciatori nati come rifinitori e dunque con grande qualità nell’ultimo passaggio, nella rifinitura, che nel tempo hanno arretrato il proprio raggio d’azione, senza però nulla togliere a quella fantasia e imprevedibilità nella giocata, fondamentale per qualsiasi squadra".