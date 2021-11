Gazzetta esalta Rrahmani: "Il suo valore sta lievitando, ma ADL difficilmente lo cederà"

Amir Rrahmani nuovo perno del Napoli di Spalletti. In vista della sfida alla sua ex squadra, l'Hellas, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così del difensore: "Nelle ultime tre partite hanno realizzato 7 punti su 9. Tutto sommato normale per una capolista come il Napoli, il cammino diventa eccellente se l’altra squadra in questione è il Verona, che tra l’altro le vittorie le ha ottenute – in maniera netta e clamorosa — contro Lazio e Juventus.

Rrahmani, che proprio il Verona ha venduto nel 2020 al Napoli per circa 14 milioni è la chiave che ci aiuta in questo percorso. Perché da un lato è l’esempio migliore della politica del club veneto: puntare su giovani da valorizzare e vendere. Dall’altro la dimostrazione dell’ulteriore crescita a Napoli del difensore, il cui valore sta lievitando con De Laurentiis che difficilmente si farà convincere a cederlo".