Gazzetta - Fuori Luis Alberto, Sarri col Napoli proporrà un centrocampo più solido

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Centrocampo solido o di qualità? E' l'interrogativo che si pone la Gazzetta dello Sport: "Alla fine Sarri opterà per il primo, come ha fatto già contro l’Inter. Vecino quindi titolare e Luis Alberto in panca, ma pronto ad essere sganciato nella ripresa, come successo (con ottimi risultati) proprio contro i nerazzurri. Il tecnico proverà però a prevalere sul Napoli già prima dell’ingresso dello spagnolo. E tenterà di farlo con Milinkovic. La mossa prevede (nella fasi in cui la partita lo consentirà) l’avanzamento e l’accentramento del giocatore serbo, con conseguente scivolamento verso destra di Cataldi e verso il centro di Vecino. Con Milinkovic che diventerebbe quindi una sorta di trequartista. Posizione dalla quale avrà la possibilità di fornire nuovi assist ai tre attaccanti".