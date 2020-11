Gazzetta - Gattuso bluffa: allo scudetto ci crede eccome

"Rino è furbo e pratico. Quando dice di non credere alla conquista dello scudetto, si tratta di un bluff con tre assi in mano". Così scrive Alfredo Pedullà del tecnico del Napoli sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "Rifiuta la trasmissione di responsabilità ai calciatori, lui se la fa scivolare addosso. Ma Gattuso ci pensa, eccome, poi che lo vinca o no dipenderà da altre cose. Ci crede perché dentro quel laboratorio ha trovato la chimica: tecnica, tattica, rispetto, unione, coinvolgimento".