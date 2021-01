Gazzetta - Gattuso recupera 3 elementi fondamentali: oggi deciderà se schierarli tutti dall'inizio

Il Napoli sembra avviato a ritrovare gli uomini dell’albero motore capaci di ridare equilibrio e brillantezza visti fino a ottobre e poi pian piano smarriti, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport riferendosi a Kalidou Koulibaly, rientrato in Coppa Italia, a Diego Demme, anche lui rimasto fuori per acciacchi muscolari in questo inizio 2021, e soprattutto Dries Mertens, assente da un mese esatto: "Solo oggi Rino Gattuso sceglierà se schierarli tutti e tre titolari contro la Fiorentina. Comunque sia, dall’inizio o in corsa, gli occhi saranno puntati su questi tre uomini per capire quale potrà essere l’assetto migliore da opporre mercoledì alla Juve nella finale di Supercoppa".