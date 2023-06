Gazzetta - "Gli ultrà chiedono scusa a Spalletti... con un volante"

Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta il siparietto tenutosi nella giornata di ieri a Castel Volturno.

Gli ultrà chiedono scusa a Spalletti con un volante. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta il siparietto tenutosi nella giornata di ieri a Castel Volturno.

"Un messaggio d’amore, un cd di Pino Daniele e un regalo, davvero insolito: il volante di un’auto, che simbolicamente rappresenta quello della Fiat Panda che il 16 ottobre 2021 fu sottratta a Luciano Spalletti. L’allenatore ieri ha ricevuto la visita di una delegazione di ultras, tutti a volto coperto, al centro sportivo di Castel Volturno. Sono gli stessi tifosi che, dopo il furto, esposero all’esterno dello stadio uno striscione contro il tecnico, invitandolo ad andarsene, e che ora per una questione di “onestà intellettuale”, come si sente dire a uno del gruppo nel video diffuso in rete, hanno voluto mostrargli tutta la propria riconoscenza. «Siamo qui per ringraziare. […] Sei nel nostro cuore», si legge nella lettera".