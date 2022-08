Gazzetta - Gol e soldi: Osimhen ha 20 gol nei piedi e può sbloccare un bonus

Dopo due stagioni, al terzo anno in Serie A il centravanti è chiamato a caricarsi la squadra sulle spalle. Per il bene del collettivo, ma anche personale.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il leader del nuovo Napoli sarà Victor Osimhen. Dopo due stagioni, al terzo anno in Serie A il centravanti nigeriano è chiamato a caricarsi la squadra sulle spalle. Per il bene del collettivo, ma anche personale. L'ex Lille infatti ha un bonus nel contratto, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Un altro obiettivo importante è concludere la sua prima stagione italiana senza infortuni gravi: l’autunno, del 2020 e 2021, è risultato fatale per Victor che prima si infortunò alla spalla (in nazionale) e poi si frantumò il viso, sempre corredato anche da infezioni da covid in ogni stagione. Se non avrà problemi, Osimhen ha un potenziale di oltre 20 reti in campionato, il che gli apre anche la conquista di bonus pecuniari sul suo contratto".