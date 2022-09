Gazzetta - I '9' in difficoltà in Serie A: Osimhen e le tre punte delle big segnano insieme quanto Neymar

"Mi fa male il nove". Sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport focus sui centravanti delle big di Serie A, Victor Osimhen compreso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mi fa male il nove". Sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport focus sui centravanti delle big di Serie A, Victor Osimhen compreso, e il loro rendimento in quest'avvio di stagione: "I bastimenti di gol annunciati in spiaggia per ora non sono entrati in porto. Tornava l’interista Lukaku, che aveva lasciato la Serie A con lo scudetto e 24 gol in tasca. Vlahovic, dopo mezzo campionato di ambientamento alla Juve, ripartiva armato da Di Maria e da un mercato ambizioso. Discorso analogo per Osimhen, al terzo anno di Napoli, assistito dal sorprendente Kvaratskhelia. Abraham, dopo l’ottima stagione d’esordio alla Roma, aveva inserito il turbo: la raffinata assistenza di Dybala. E invece, a dispetto delle attese, i quattro centravanti hanno messo insieme 8 gol in 7 giornate, quanto Lewandowski e Neymar da soli".