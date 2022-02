Gazzetta - Identità mai persa anche nelle difficoltà: una partita lo conferma

Il Napoli affronterà il Cagliari in piena emergenza, ma vuole vincere per la vetta della classifica. Le assenze non spaventano, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Anche nelle circostanze più avverse, il Napoli non ha mai rinunciato a giocare. C’è una partita in questo senso significativa anche per capire cosa può succedere stasera, quella in casa con l’Atalanta. Anche allora Spalletti era privo di diversi giocatori importanti e decise di cambiare sistema, mettendosi in campo con un 3-4-2-1 che potrebbe essere replicato stasera, visto che per Cagliari non sono partiti Insigne e altri 5 giocatori".