Gazzetta - Il Napoli deve respingere gli assalti: Inter e Atalanta oggi passano in testa?

Milan-Juve sì, ma il classico di San Siro assomiglia di più a uno spareggio da zona Champions, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che per la testa della classifica si gioca altrove: in chiave scudetto, le partite della tredicesima giornata sono altre e sono tre, Verona-Inter e Parma-Atalanta oggi, Napoli-Roma-domani.

Il Napoli deve difendere il primo posto dagli assalti delle seconde, scrive il quotidiano: "Ci sono anche Fiorentina e Lazio, in campo domani, oggi giocano le due squadre con maglie nerazzurre. Inter e Atalanta potrebbero passare la notte in cima, a più due sul Napoli, però devono vincere sui campi di due formazioni con il pensiero fisso della salvezza. Non sarà facile, ma neppure impossibile. Su la testa, in attesa che domani Antonio Conte faccia il primo esame alla nuova Roma di Claudio Ranieri, impegno denso di insidie".