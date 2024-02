Gazzetta: "Il Napoli è una squadra da metà classifica"

Così scrive la Gazzetta dello Sport sul difficile momento della squadra azzurra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Nemmeno Osimhen, al secondo gol in cinque giorni dopo il ritorno dall’Africa, riesce a scuotere il Napoli dal suo presente di squadra da mezza classifica, incapace di guardarsi lo scudetto sul petto per timore di non esserne più all’altezza". Così scrive la Gazzetta dello Sport sul difficile momento della squadra azzurra.

"Le scintille che si sono intraviste negli ultimi 20’ contro il Barça non si tramutano in fuoco, spente dal vento sardo e dall’aggressività del Cagliari. L’unica differenza con il recente passato è la presenza realizzativa di Osimhen. Il possesso del Napoli è ancora vischioso, le uscite dal basso non sono mai limpide, nonostante l’inserimento a centrocampo del ripescato Zielinski che dovrebbe aggiungere qualità".