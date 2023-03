Gazzetta - Il Napoli ha un grosso vantaggio sul Milan: sarà turnover in campionato?

Il prossimo mese sarà importantissimo per la stagione del Napoli perché la squadra azzurra potrebbe conquistare l'aritmetica dello Scudetto.

Ecco, il vantaggio sui rossoneri può risiedere nel fatto che gli uomini di Stefano Pioli non possono tralasciare nulla in campionato, perché la concorrenza per un posto in Champions - con cinque squadre (che possono diventare sei con la Juventus) per tre posti - è altissima. Mentre gli azzurri potrebbero permettersi anche un turn over ampio in campionato - se il tecnico lo ritenesse opportuno - per avere le migliori forze fresche in Europa".