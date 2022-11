Gazzetta - Il Napoli sul Messi turco: fari puntati su Arda Guler

Il Napoli sulle piste del Messi turco. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Il Napoli sulle piste del Messi turco. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Già perché Arda Guler, classe 2005, trequartista di grande talento, già accostato all’argentino, proprio alla Dinamo ha segnato il suo primo gol internazionale con un pallonetto preciso dalla grande distanza. Parliamo di un ragazzino che ha esordito nella Super Lega turca a 16 anni e mezzo, entrando nel finale e confezionando in 3’ in campo l’assist per sbloccare una gara ferma sullo 0-0. Talento eccellente, che ancora deve rinforzarsi fisicamente ma che Jorge Jesus sta facendo crescere senza eccessive pressioni o strappi. Da minorenne ha già segnato 5 gol in 17 presenze. E ha pure esordito in nazionale.