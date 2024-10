Gazzetta in pressing su Fonseca: "Deve battere Napoli a tutti costi per il treno scudetto"

"Milan a tutti i costi. Fonseca deve battere il Napoli per non perdere il treno scudetto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del big-match di domani sera dei rossoneri contro la squadra di Antonio Conte a San Siro. Siamo solo alla decima giornata e il campionato è ancora lunghissimo, ma in caso di ko il Diavolo finirebbe a -11 dal Napoli capolista (con una gara in meno).

Per questo motivo, vincere domani sera è fondamentale per il Milan e per Paulo Fonseca che vuole rivedere in campo lo stesso spirito che ha permesso alla sua squadra qualche settimana fa di portare a casa i tre punti nel derby contro l'Inter. Non saranno purtroppo a disposizione del tecnico portoghese tre titolarissimi, vale a dire Matteo Gabbia, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders.