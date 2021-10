Gazzetta - Insigne gioca, ma dovrebbe riposare: Spalletti pensa a un'ipotesi in corsa

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, avrebbe bisogno di un po' di riposo, ma stasera scenderà regolarmente in campo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Spalletti ha un'idea: "Non si toccano davanti né Osimhen e neanche il capitano Insigne, che dovrebbe riposare un po’, ma che vuol esserci in campo. E allora Spalletti pensa a una ipotesi in corsa: con Politano pronto a subentrare per Lorenzo, col messicano che si sposterebbe a sinistra, per poter andare al tiro di destro con più continuità".