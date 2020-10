Gazzetta - Insigne out, il favorito di Gattuso resta Elmas

È Elmas il favorito per sostituire Lorenzo Insigne nella sfida alla Juventus. Questa la convinzione della Gazzetta dello Sport, che scrive così in vista del big match di Torino: "Quando il capitano restò in panchina per affaticamento a febbraio (con l’Inter in coppa Italia a Milano, e poi a Cagliari), il preferito per la sostituzione è stato Eljif Elmas. E anche domenica dopo l’infortunio di Lorenzo, il tecnico non ha avuto dubbi urlando subito al giovane macedone di riscaldarsi in fretta. Elmas non è un attaccante ma con la sua nazionale ha giocato spesso da esterno offensivo a sinistra e ha fiuto del gol.

Lo ha fatto nel 4-3-3 e anche domenica scorsa nel 4-2-3-1. Ha duttilità e forza fisica per assicurare la necessaria copertura. Al tempo stesso domenica è entrato e anche segnato dunque è in un buon momento e in vista Juve resta il candidato più accreditato".