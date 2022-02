Gazzetta - Juan Jesus non aveva più la fiducia di nessuno: Spalletti ha fatto un capolavoro

Luciano Spalletti sa come tirare fuori il massimo dai suoi calciatori e il caso più eclatante, in casa Napoli, è senza dubbio Juan Jesus. Sul tema si esprime La Gazzetta dello Sport: "E’ arrivato a parametro zero anche perché, diciamolo, non aveva più la fiducia di nessuno. Eppure sotto la cura di Luciano è tornato un fior di centrale, che ha persino cancellato quei momenti di distrazione che lo caratterizzavano".