Gazzetta - Kvara non è più inamovibile: ha perso lo status e si scopre umano

Antonio Conte ha risposto così in conferenza stampa a una domanda su Neres, facendo capire che il ballottaggio è con Khvicha Kvaratskhelia: "Oggi David è un giocatore che mi mette in difficoltà, non lo nego. Vedendo alcune situazioni in questo momento il dilemma è con Kvicha per caratteristiche, di qualità offensive, anche di predisposizione al sacrificio anche senza palla. L'equilibrio è alla base di tutto. Oggi, rispetto ad un mese fa, David mi fa sentire più forte. Sarebbe pronto a giocare dall'inizio, senza dubbio, creare queste situazioni sarà il nostro obiettivo in futuro. Abbiamo appena iniziato la ricostruzione, c'è bisogno di sana competizione, tutti sanno che c'è qualcuno dietro che spinge e se ho un po' di mal di pancia c'è qualcuno dietro pronto a prendere il posto".

Focus sull'esterno georgiano sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Kvaratskhelia si scopre improvvisamente umano, importante ma non indispensabile. Ha perso lo status di inamovibile anche perché è lo stesso allenatore che fugge da questa parola. Conte vorrebbe avere due titolari per ruolo anche per tenere sempre tutti sulla corda per stimolare la concorrenza e trarre il meglio dalla rivalità interna”.