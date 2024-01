Gazzetta - Kvara 'picchiato'? Deve aiutarsi da solo non reagendo alle provocazioni

Khvicha Kvaratskhelia è "ormai bersaglio sistematico dei raddoppi e degli interventi duri dei suoi avversari", scrive l'edizione odierna de La Gazzetta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia è "ormai bersaglio sistematico dei raddoppi e degli interventi duri dei suoi avversari", scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui adesso però serve una reazione da parte del talento georgiano. Questo è quanto si legge sul quotidiano rosa:

"Ma Kvara deve cominciare ad aiutarsi da solo, non reagendo alle provocazioni e rimanendo concentrato sul suo ruolo di leader tecnico della squadra. Il Napoli ha bisogno dei suoi guizzi per ripartire, per riprendere la corsa verso quella Champions che nella stagione scorsa lo ha consacrato a livello internazionale, permettendogli di entrare per la prima volta nella classifica del Pallone d’oro. Kvara è talento e istinto, è emozione e magia. Ma oggi al Napoli serve di più di qualche lampo".