Gazzetta - La conferma del 4-2-3-1 e due rinforzi: come può essere il Napoli di Spalletti

La conferma del 4-2-3-1 con Luciano Spalletti è scontata. Il modulo utilizzato negli ultimi tempi dal Napoli è lo stesso che ha creato i successi dell'allenatore di Certaldo, che in azzurro non dovrebbe cambiare. L'organico gli piace, ma qualche aggiustamento va fatto. In difesa, ad esempio, serve un terzino sinistro e il nome preferito è Emerson Palmieri. Un rinforzo serve anche in mediana, a maggior ragione se dovesse andar via Fabian. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola disegna una formazione tipo, attingendo anche dal mercato e dando per scontate le cessioni di Koulibaly e Fabian.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, EMERSON PALMIERI; Demme, VECINO; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen