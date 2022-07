Gazzetta - La Juve pronta a mollare Koulibaly: scelto l'erede di De Ligt

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe '97 verrebbe a costare almeno 40 milioni di euro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gabriel Magalhaes, difensore dell'Arsenal, è il prescelto dalla Juventus per sostituire Matthijs de Ligt. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe '97 verrebbe a costare almeno 40 milioni di euro, non tanti per un 24enne forte e con il contratto in scadenza nel 2025. Il Decreto Crescita aiuta invece i bianconeri per quanto riguarda lo stipendio, visto che i 2,6 milioni netti a stagione percepiti dai Gunners possono essere facilmente migliorati. Rimangono da tenere in considerazione anche Koulibaly del Napoli, Akanji del Borussia Dortmund e Badiashile del Monaco.