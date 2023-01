Gazzetta - La Juve vuole Giuntoli: è l'idea più considerata per l'estate

L’eventuale sbarco del dirigente azzurro non escluderebbe a priori la permanenza di Cherubini".

La Juventus non molla Cristiano Giuntoli, individuato dal club come l'uomo della ripartenza dopo il terremoto societario. Lo ribadisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Nella primavera 2022 il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli è il più lesto ad annusare il grande colpo e si assicura il talento dell’est (si parla di Kvara, ndr) per 10 milioni. Anche (e non solo per questo) l’uomo mercato del miracolo Carpi (prima) e dell’escalation del Napoli (attuale) è tenuto in forte considerazione alla Continassa in vista del rafforzamento estivo dell’area sportiva. L’eventuale sbarco del dirigente azzurro non escluderebbe a priori la permanenza di Cherubini".