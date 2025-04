Gazzetta: "Le magie di Neres sono mancate come l'ossigeno nel febbraio nero"

“il rientro di Neres in attacco potrà regalare quelle magie e quei lampi di classe che sono mancati come l’ossigeno nel febbraio nero". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rientro dell'esterno brasiliano: "C’è un dato che più di tanti emerge nella frenata azzurra: nel 2025 il Napoli fatica tanto a vincere lontano dal Maradona. Dove aveva cominciato con due vittorie meravigliose a Firenze (unica big a riuscirci) e Bergamo, prima di incepparsi: la media punti in trasferta nel 2024 era di 2,2 in 9 gare, quella del 2025 è di 1,5 in 6.

E allora spazio a Neres, ai suoi guizzi, ai suoi strappi, ai suoi uno contro uno che fanno saltare il banco e aprono il campo. Il ritorno al 4-3-3 è una necessità, anche ora che la lista dei titolari si è allungata. Ma poi ci sono i titolarissimi, quelli delle 7 vittorie di fila. Pronti a superare se stessi per tentare il sorpasso in vetta. Missione complicata, ma non impossibile. E il Napoli vuole crederci fino alla fine”.