Gazzetta - Lozano gradirebbe la MLS, se non parte può finire fuori rosa

Futuro da decifrare per Hirving Lozano. Anche La Gazzetta dello Sport in edicola si sofferma sulla situazione del messicano

Futuro da decifrare per Hirving Lozano. Anche La Gazzetta dello Sport in edicola si sofferma sulla situazione del messicano: “Nessun segnale invece per Lozano. Il messicano ha cambiato agenti e questi stanno cercando nuove soluzioni. Di buono c’è che Chucky ha già recuperato l’infortunio al ginocchio e si sta allenando a buoni ritmi.

Per lui si parla di un interessamento dei Los Angeles Galaxy. Una destinazione che sarebbe gradita all’attaccante. Senza partenza c’è il serio rischio che Lozano possa finire in tribuna”.