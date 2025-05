L'anticipazione su Parma-Napoli di Repubblica: "Trasferta aperta ai residenti in Campania"

"Improbabile l’alt del Viminale alla presenza dei tifosi residenti in Campania per la sfida Parma-Napoli, che si giocherà domenica sera". Questa l'anticipazione di Repubblica sulla questione: "Una precisazione è doverosa: i tagliandi del settore ospiti sono 3500 e non sarà possibile vedere il match dalle tribune riservate unicamente ai fan dei padroni di casa.

Il Parma attende la decisione del Viminale per comunicare le modalità di vendita dei biglietti, attualmente bloccata. L’obiettivo è evitare quanto accaduto a Lecce con 700 biglietti annullati il giorno prima della gara perché acquistati dai fan del Napoli nei settori del Via del Mare, solitamente occupati dai tifosi giallorossi".