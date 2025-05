Juve su Osimhen, da Torino: "Napoli vuole una cifra ben più alta della clausola"

vedi letture

Victor Osimhen e i tentativi della Juventus. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport “Giuntoli ci sta provando da tempo, forte di un rapporto consolidato con Roberto Calenda (ma attenzione, perché l’attaccante sta spostando i propri interessi verso la Svizzera), storico agente del giocatore, e con lo stesso nigeriano" anche se in queste ultime ore è arrivata una secca smentita dello stesso Giuntoli.

Come spiega il quotidiano, l’ostacolo principale resta però la volontà del Napoli, deciso a cedere il suo gioiello solo all’estero. Sul tavolo c’è una clausola rescissoria da 75 milioni, ma il club azzurro ha già respinto un’offerta da 80 milioni da parte della Juventus, ribadendo che non si apre alcuna trattativa per meno di 100 milioni. L’ipotesi Arabia Saudita – con l’Al Hilal pronto a garantire 30 milioni a stagione – non sembra convincere il nigeriano.