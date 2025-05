Non solo David: ci sono altri cinque nomi per l'attacco del Napoli

Il Napoli guarda al futuro e pianifica i rinforzi in attacco: sono sei i nomi sul taccuino del club azzurro

Il Napoli guarda al futuro e pianifica i rinforzi in attacco: sono sei i nomi sul taccuino del club azzurro. Oltre a Jonathan David del Lille, l'edizione odierna de il Mattino scrive di un Giovanni Manna che domenica approfitterà dell'occasione per osservare da vicino Bonny del Parma, profilo giovane e che piace già dallo scorso gennaio. Più tiepida, al momento, la pista che conduce a Lucca dell’Udinese, mentre prende quota una suggestione di alto livello: Darwin Nunez del Liverpool.

L’attaccante è ormai ai margini del progetto tecnico di Arne Slot e, lo scorso gennaio, è stato ad un passo dal trasferimento all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo per circa 70 milioni di euro, affare poi sfumato. Tuttavia, l’interesse della Saudi Pro League resta vivo, ma non è escluso che possano riaprirsi spiragli anche in Europa.

Nei sogni più ambiziosi del Napoli compaiono anche due nomi dalla Premier League: Rasmus Hojlund e Alejandro Garnacho. Il primo può essere una possibile contropartita per Osimhen, Garnacho piace ma lo United chiede almeno 70 milioni di euro per lasciarlo partire.