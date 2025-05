Duello punto a punto, Conte sa come si fa: anche nel 2011-12 era a +1 a due turni dalla fine

Antonio Conte sa come si fa. Questa la considerazione del Corriere dello Sport sulla lotta-scudetto serratissima tra il Napoli e l’Inter, che vede gli azzurri guidare con un solo punto di vantaggio in classifica a due giornate dal termine. Uno scenario che, come ricorda il quotidiano, Conte ha vissuto con gli stessi punti (78 a 77) nel 2011/12, quando allenava la Juventus e sfidava punto a punto il Milan di Max Allegri.

Anche allora la sua squadra frenò nella 36a giornata, salvo poi vincere lo scudetto: in quell'occasione fu decisivo il tonfo del Milan nel derby della 37a giornata, che consegnò a Conte il titolo con un turno d'anticipo. Il Napoli è padrone del suo destino: vincendo contro Parma e Cagliari conquisterebbe il titolo. Conte lo sa e non aggiungerà ulteriore pressione alla sua squadra, mentre l'Inter spera di sfruttare un altro passo falso.