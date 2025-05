Napoli già campione a Parma? CdS: "Club ritiene questo scenario remoto"

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 37esima giornata: si giocheranno tutte domenica sera alle ore 20,45 tranne Genoa-Atalanta, che non hanno ormai obiettivi. Parma-Napoli e Inter-Lazio saranno dunque giocate in contemporanea il 18 maggio alle ore 20.45. Sulla questione scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Con così tante partite in contemporanea sarà necessario uno sforzo organizzativo per quanto riguarda arbitri e Var. Ma la “macchina” è già stata avviata. E la Lega vuole attendere per provare, per quanto possibile, a distribuire le partite in slot differenti. Volendo anche lo scudetto potrebbe essere già assegnato, ma servirebbe che il Napoli vincesse a Parma e che l’Inter perdesse in casa con la Lazio.

Tale scenario, peraltro, è ritenuto remoto anche dal club partenopeo che, tra l’altro, se a stretto giro di posta venisse ufficializzato pure l’anticipo delle due gare scudetto, potrebbe far scattare con maggiore anticipo la vendita dei biglietti per la sfida con il Cagliari, attrezzandosi per tempo per tutte le necessità organizzative collegate".