Gazzetta - Lukaku trascinatore e quell'assist a Neres è da fuoriclasse con la numero 10

Romelu Lukaku voleva una notte così prima della sosta. Un gol e due assist ed a fine partite si è goduto fino alla fine l'abbraccio del Maradona. E' rimasto anche da solo, dopo la festa di gruppo, da trascinatore di un Napoli che non vuole porsi limiti. E' un Napoli che sa vincere anche nelle difficoltà, soffrendo, e rispecchia il suo centravanti, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport per celebrare il belga che ha preso per mano la squadra.

L'assist a McTominay, il rigore e poi il timbro anche sulla terza rete "con una giocata da fuoriclasse, da vero 10, trovando l'imbucata alle spalle della linea di Como per il tocco di Neres". Lukaku ha messo Napoli al centro di tutto e resterà ad allenarsi durante la sosta avendo rinunciato alla nazionale. Un gesto di responsabilità verso l'ambiente azzurro che ha creduto in lui e verso il Napoli che ha investito 30mln di euro per acquistarlo. E se il Napoli è in vetta è anche merito suo, nonostante non sia ancora al top.