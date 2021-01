Gazzetta - Malcuit, Napoli e Parma hanno l'accordo: manca l'ultimo step

L'esperienza di Kevin Malcuit, almeno per il momento, sembra ormai arrivata ai saluti. Il terzino azzurro è in procinto di salutare, ed è il Parma la squadra alla quale sembra sia destinato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, tra il Napoli ed il club ducale si sarebbe trovato l'accordo per il prestito. Anche il giocatore è pronto a dire sì alla soluzione gialloblu. Manca, insomma, l'ultimo ok da parte di mister Roberto D'Aversa, che dovrebbe arrivare nei prossimi colloqui con gli uomoni del mercato.