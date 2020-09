Gazzetta - Mertens per Gattuso non può fare l'esterno nel 4-3-3: c'è una differenza col Belgio

Una delle domande ricorrenti sulle novità tattiche del Napoli riguarda l’utilizzo di Dries Mertens in coppia con Osimhen. Gattuso è convinto che i due possano convivere nel 4-2-3-1, con Mertens alle spalle del nigeriano. Ma non nel 4-3-3. Nel senso che Dries, a 33 anni, non può essere sacrificato da esterno, con maggiori compiti difensivi. E a chi obietta che col Belgio gioca così, il tecnico spiega che quello è un 4-3-2-1, dove “Ciro” è più a ridosso della punta centrale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.