Gazzetta - Mertens preferisce Napoli, ma gli è arrivata proposta dal Brasile che lo intriga

Così scrive la rosea: "Mertens continua a prediligere la pista del rinnovo col Napoli, ma intanto si guarda attorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Offerta dal Brasile per Dries Mertens, l'attaccante del Napoli che andrà in scadenza di contratto a giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport, oltre alla Lazio in Italia, ci sarebbe anche un club brasiliano sulle piste del belga.

Così scrive la rosea: "Mertens continua a prediligere la pista del rinnovo col Napoli, ma intanto si guarda attorno. Pare sia arrivata per lui anche una proposta da un club brasiliano, da cui il belga sarebbe intrigato".