Gazzetta mette Spalletti in prima pagina: "A piedi, rubata la sua Panda"

"Due contro tutto" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in riferimento alla lotta scudetto. L'Inter è in ansia per i sudamericani, Inzaghi ha fatto sentire tutta la sua rabbia in conferenza sottolineando come in Spagna siano stato rinviate alcune gare a causa del tardo rientro dei nazionali sudamericani.

In ansia ma per altri motivi anche il Milan. I rossoneri, dopo Theo, perdono anche Brahim Diaz, positivo al Covid. Una vittoria contro l'Hellas Verona li potrebbe momentaneamente primi in classifica.

In taglio basso "il caso" con ampio spazio a "Spalletti a piedi, rubata la sua Panda (dopo la 500 di Demme)". Napoli che quindi, dopo il caso Insigne sul rinnovo, torna in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport durante questa sosta per le nazionali.