Gazzetta - Momento delicato per Natan, ma non può diventare un capro espiatorio

Il brasiliano secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe restare fuori a discapito di Zanoli per la sfida col Braga.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Natan ora rischia di restare fuori. Dopo gli infortuni di Mario Rui e Olivera che lo hanno costretto a spostarsi sulla fascia e la buona prova di Juan Jesus da centrale, il brasiliano secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe restare fuori a discapito di Zanoli per la sfida col Braga.

"Un momento delicato, sotto l’aspetto psicologico, per l’acquisto brasiliano arrivato per sostituire il sudcoreano Kim. Proprio nella partita di andata a Braga, lo scorso 20 settembre, Natan aveva fatto il suo esordio con la maglia del Napoli. Poi era diventato titolare da centrale, visto anche l’infortunio di Juan Jesus, Ora sta perdendo posizioni. Non può diventare un capro espiatorio, ma sicuramente le cose dietro non funzionano" si legge sull'edizione odierna della rosea.