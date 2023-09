Gazzetta - Napoli carente in tre punti: riaggressione, comunicazione e circolazione

I numeri già parlano chiaro, ma non dicono abbastanza di questo Napoli normalizzato. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport in edicola

I numeri già parlano chiaro, ma non dicono abbastanza di questo Napoli normalizzato. Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport in edicola: "Anche Spalletti fece 0-0 a Firenze alla terza giornata, un anno fa, ma questo ha tutto un altro sapore. I campioni d’Italia sono ancora ottimi giocatori, intendiamoci, ma è come se avessero perso il codice di comunicazione tra loro. Non si vede più la feroce riaggressione che teneva il Napoli vicino alla porta avversaria, e il Bologna pur giocando una partita prettamente difensiva riesce ad arrivare al 49% di possesso palleggiando senza troppi patemi nella propria metà campo, perché il pressing avversario è solo di posizione.

Non si vede più la circolazione rapida e intensa che squilibrava le difese, ma solo azioni individuali – Kvara riesce a impegnare due volte Skorupski con iniziative personali, una per tempo – o verticalità improvvisa. Così Raspadori – la novità di giornata, schierato all’ala destra – innesca in avvio Osimhen, che taglia alle spalle di Lucumi e incrocia con il destro scheggiando il palo. È solo il 5’ e sembra il messaggio di un Napoli ritrovato, grazie magari al successo in Champions sul Braga (unica vittoria italiana). Non è così.